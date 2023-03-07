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Проходящий службу в зоне СВО Владимир Минеев представлен к награде

Проходящий службу в зоне СВО Владимир Минеев представлен к награде
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев будет награждён почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».

«Согласовать награждение почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» Минеева Владимира Константиновича — председателя общественной организации «Российский союз боевых искусств Ульяновской области». Направить настоящее постановление в правительство Ульяновской области», — говорится в документе, размещённом на официальном сайте Ульяновской городской думы.

В настоящий момент Минеев служит добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. В общей сложности в активе Владимира в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один раз поединок с его участием завершился вничью.

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