Где смотреть турнир RCC Boxing Promotions с главным боем Штырков — Исмаилов
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Сегодня, 7 марта, состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Спортивное мероприятие пройдёт в Екатеринбурге. В главном бою турнира сразятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Спортивное шоу начнётся в 14:00 мск. Основной кард стартует в 19:30 мск. Поединок между Исмаиловым и Штырковым начнётся ориентировочно в 21:30 по московскому времени. Болельщики смогут посмотреть турнир RCC Boxing Promotion на телеканале «Матч! Боец».
Напомним, Штырков и Исмаилов встречались и прежде. В их первом противостоянии, которое проходило по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.
«Где пюрешка, Мага?». Иван Штырков подшутил над Исмаиловым:
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