Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Как, на ваш взгляд, закончится поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова?

Как, на ваш взгляд, закончится поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова?
Комментарии

Сегодня, 7 марта, пройдёт вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Спортивное мероприятие состоится в Екатеринбурге. В главном бою турнира встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе относительно предстоящего поединка, поделившись мнением о его исходе.

В своём последнем бою на турнире RCC 13 Исмаилов победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.
Штырков в декабре победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.

Иван Штырков — о бое с Дациком и состоянии Емельяненко:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023