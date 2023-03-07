Как, на ваш взгляд, закончится поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова?
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Сегодня, 7 марта, пройдёт вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Спортивное мероприятие состоится в Екатеринбурге. В главном бою турнира встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе относительно предстоящего поединка, поделившись мнением о его исходе.
В своём последнем бою на турнире RCC 13 Исмаилов победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.
Штырков в декабре победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.
Иван Штырков — о бое с Дациком и состоянии Емельяненко:
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