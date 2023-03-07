Тим Цзю — Тони Харрисон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого встретятся местный спортсмен с русскими корнями Тимофей Цзю (21-0-0) и американец Тони Харрисон (29-3-1). Бойцы сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Кроме того, в карде боксёрского вечера запланирован поединок брата Тима – Никиты (4-0-0). Его соперником станет представитель Австралии Бо Белбин (7-0-0).

Прямую трансляцию спортивного мероприятия проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». На первом канале бои начнут показывать в 2:00 мск, на втором – в 5:00 мск. Поединок Тимофея и Тони начнётся не раньше 5:00 мск.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: