Гаджиев назвал фаворита боя Исмаилов — Штырков

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между россиянами Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым. Их бой состоится сегодня, 7 марта, во время вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

«Жду этот бой. Мы должны предложить победителю подраться по боксу с Владимиром Минеевым. Кто мы? Да просто общественность. Я, может быть, не боксёрский промоутер, хотя если нужно сделать боксёрский турнир, сделаем. Но бой очень интересный.

Что касается шансов, наверное, с небольшим преимуществом фаворит, на мой взгляд, Мага. С небольшим. С одной стороны, антропометрия на стороне Штыркова, и так далее, но просто Мага был в боксёрском движе последние годы, поэтому он на боксёрском опыте, как бы странно это ни звучало, может Штыркова обыграть», — сказал Гаджиев на канале KAMIL TIME в YouTube.

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