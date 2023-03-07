Okko будет эксклюзивно показывать кикбоксинг-турниры Glory

Okko приобрёл эксклюзивные права на показ турниров Glory, одного из ключевых промоушенов в мире кикбоксинга с момента появления организации в 2012 году. В турнирах Glory по правилам K-1 выступают такие звёзды единоборств, как Бадр Хари, Рико Верхувен, Алистер Оверим и Гёкхан Саки.

Пользователям Okko будут эксклюзивно доступны все события Glory в новом сезоне. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть трансляции, а также подборки, хайлайты и аналитические программы о турнирах Glory без дополнительной платы.

Okko начнёт показывать турниры промоушена 11 марта с Glory 84, в рамках которого обладатель чемпионского титула в лёгком весе Тайджани Безтати встретится с чемпионом-полулегковесом Петчем. Кард также включает в себя схватку Джея Овермира и Джейми Бейтса в полусреднем весе и противостояние Нордина Махиеддина и Фелипе Мичелетти в полутяжёлом. Полный кард и другая информация о событии доступны в соцсетях «Okko Спорт».

Смотреть бои можно будет в высоком разрешении, с возможностью выбора дорожки комментариев как в прямом эфире, так и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале «Okko Спорт».

«Glory станет замечательным дополнением ростера бойцовских промоушенов в Okko. Теперь в нашем сервисе можно смотреть не только турниры по MMA от PFL и Союза MMA России, но и бои по правилам K-1. Уверен, Glory будет интересен как атлетам, занимающимся тайским боксом и кикбоксингом, так и всем любителям красивого спорта», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.