«Говорят, американский футбол — это он». Ислам Махачев встретился с Томом Брэди
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото со звездой американского футбола, семикратным победителем Супербоула Томом Брэди.
«Говорят, американский футбол – это он», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам поюедил австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
1 февраля 45-летний квотербек Брэди объявил о завершении карьеры, сказав, что уходит из футбола навсегда.
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