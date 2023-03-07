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Марк Хант — о Джонсе: ваш чемпион — стероидная крыса

Марк Хант — о Джонсе: ваш чемпион — стероидная крыса
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Известный боец-тяжеловес Марк Хант раскритиковал нового чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса после победы над Сирилем Ганом.

«У вас тут стероидная крыса, которая устроила ДТП с беременной женщиной, дамы и господа. Крыса, которая от проверки на допинг пряталась десять часов под октагоном. Это ваш чемпион в тяжёлом весе. Крыса, на которую всем нужно равняться, которую мы продвигаем. Встанем все и поднимем бокалы за организацию, к которой нет доверия. Никчёмный пояс и никчёмный чемпион, а ещё более никчёмная организация, которая наживается на других. В любом другом виде спорта этого неудачника тут бы не было. Вот поэтому к UFC нет никакого доверия — потому что они продвигают такой мусор», — написал Хант на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс выиграл у Сириля Гана в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

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