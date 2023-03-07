Махачев рассказал о сложностях перед поединком с Алексом Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал свою победу в поединке с Алексом Волкановски.

«Все ожидали лёгкий бой для меня. Думали, я проведу тейкдаун и там забью его, но в Австралии всё иначе. Бойцы вставали ранним утром, у меня не было времени на полное восстановление. При этом Алекс не гонял много веса перед боем, ему не требовалось время восстановиться. Погода, весогонка, всё было на его стороне, но я прилетел в Австралию, побил чемпиона и просто забрал свой пояс. Я показал, кто лучший боец в мире.

Что касается реванша, то много людей хотели бы это увидеть. И если так, то давайте сделаем это. Я готов, поехали», — сказал Махачев в интервью TSN.

12 февраля Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в лёгком весе.