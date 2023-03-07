Двалишвили: выиграть у Яна лучше, чем стать чемпионом UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с российским бойцом, экс-чемпионом дивизиона Петром Яном.
«Я хочу финишировать его, потому что мне не нравится этот парень. Я уважаю всех своих соперников, но этот парень мне сильно не нравится. У меня есть небольшая доля уважения к нему, так как он всё же хороший боец, примерный семьянин. Но ещё при этом он глупый русский задира.
Я хочу выиграть этот бой. Это для меня даже лучше, чем стать чемпионом. Потому что это не просто бой, для меня это личное. Меня будет поддерживать вся моя страна», — сказал Двалишвили в интервью The Schmo.
Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь на 12 марта.
- 7 марта 2023
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