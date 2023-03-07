Камил Гаджиев: любой российский легковес подрался бы с Джонсом лучше Гана

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Сириля Гана от Джона Джонса в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Великий Джон Джонс пришёл и быстро показал, кто в доме хозяин. По тому, как его встречали, было видно, насколько аудитория соскучилась по нему. А что происходит в самом доме? В доме-то ничего хорошего, если в итоге напротив Джонса в клетке оказывается испуганный Сириль Ган. Да, Ган просто испугался, если выражаться по-уличному. Все мы бой смотрели, смотрели на лицо Гана. Он не дрался. Было чувство, что он просто ждал, как бы проиграть быстрее.

Хотел бы посмотреть бой Сергея Павловича с Джонсом, но пока ему не хватает медийного веса. Да что Павлович, любой российский легковес подрался бы с Джонсом лучше, чем это сделал Ган», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.