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Магомед Исмаилов поднял руку Ивана Штыркова после объявления результатов

Магомед Исмаилов поднял руку Ивана Штыркова после объявления результатов
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7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«В этом бою нет проигравших, оба победители! Вот такая вот ситуация», — сказал Исмаилов сразу после боя.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.

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