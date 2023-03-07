Магомед Исмаилов остановил уходящих зрителей после боя со Штырковым

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Стоять. Куда пошли? Я ещё слова не сказал. Как кулаками махать, так смотрят. А как говорить… Стоять, я тебя вижу, мужик! Дайте мне сказать.

Что было бы, если бы было восемь раундов? Мы бы восемь раундов рубились. Мы хорошо себя чувствовали. Были размахайки. Если было бы ещё два раунда, были бы размахайки», — сказал Исмаилов после боя.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.