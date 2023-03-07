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Исмаилов оценил шансы провести реванш со Шлеменко

Исмаилов оценил шансы провести реванш со Шлеменко
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7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. После поединка Исмаилов рассказал о шансах провести реванш с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко.

«Шлеменко — мужчина, зверь. Как может быть с ним неинтересно? С ним всё интересно. У нас с ним был близкий конкурентный бой. Почему нет? Посмотрим, время покажет. Сейчас не могу ничего сказать об этом», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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