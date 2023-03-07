«Я чуть поплыл!» Исмаилов отреагировал на то, что RCC хочет организовать реванш с Токовым

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Знаете, RCC — они стратеги. Я Клименко сказал, навряд ли ты можешь меня заинтересовать. А он посмеялся и сказал – Токов. Чтобы вы понимали, я два года не спал, думая об этом, о реванше. Я два года не мог заснуть, пересмотреть это, слышать фамилию Токов. Всё это меня будоражило. В один момент я понял, что не будет реванша, смирился. И теперь Клименко говорит: «А Токов?» Естественно, я чуть поплыл», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.