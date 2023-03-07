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Исмаилов сравнил поединки со Шлеменко и Штырковым

Исмаилов сравнил поединки со Шлеменко и Штырковым
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7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. После поединка Исмаилов сравнил поединки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и Штырковым.

«И там я хорошо так подсел, но мог продолжать работать. Здесь я тоже подсел и мог продолжать работать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Ранее Исмаилов рассказал о шансах провести реванш с Александром Шлеменко.

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