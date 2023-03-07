Чендлер: Махачев дважды посадил меня в лужу

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился мнением о российском чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Исламе Махачеве.

«Вот вы, ребята, звоните мне и спрашиваете что-то про Ислама, а потом я вижу заголовки в духе «Чендлер считает, что побьёт Ислама». И я должен это опровергать, я так не говорил. Я очень уважаю Махачева. Он переехал Оливейру, потом побил Волкановски, а я ставил на победу Алекса. Ислам доказал обратное и опять посадил меня в лужу. Махачев — настоящий чемпион.

Мы все неверно оцениваем Ислама. Но, я думаю, каждый из нас думает, что готов побить любого когда угодно: «Выпустите меня в октагон, и у меня будут высокие шансы выиграть у Махачева». Но нет, Ислам доказал, что это неправда. Сейчас я надеюсь, что добьюсь убедительной победы над Макгрегором и тогда, может быть, получу бой с Исламом», — цитирует Чендлера MMAJunkie.