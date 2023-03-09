Сумеет ли Пётр Ян наказать за оскорбления Мераба Двалишвили?

В ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном событии которого сразятся бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили. Ранее Двалишвили жёстко высказывался в адрес Яна. Позже о конфликте заявления делали оба спортсмена. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе по поводу предстоящего боя.

В общей сложности Пётр провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв в ММА, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо: