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В RCC показали фото Штыркова из раздевалки сразу после поражения в бою с Исмаиловым

В RCC показали фото Штыркова из раздевалки сразу после поражения в бою с Исмаиловым
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Пресс-служба RCC: MMA & Boxing показала фотографию российского бойца Ивана Штыркова, сделанную сразу после его поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Снимок был сделан в раздевалке. Вместе с Иваном на фото его тренер по боксу Михаил Шевелёв.

Фото: RCC: MMA & Boxing

Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. Напомним, Магомед Исмаилов и Иван уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.

Дацик ответил Штыркову на критику:

Какой же Мага крутой! Он творит историю в боксе — теперь избил Ивана Штыркова Какой же Мага крутой! Он творит историю в боксе — теперь избил Ивана Штыркова
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