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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко вызвал Магомеда Исмаилова на бой

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко вызвал Магомеда Исмаилова на бой
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко бросил вызов на бой Магомеду Исмаилову. Тищенко заявил о желании провести поединок с Исмаиловым сразу после победы Магомеда в бою с Иваном Штырковым.

«Я хочу встретиться с победителем этого боя — Исмаилов против Штыркова, чтобы определить, кто сильнее — боец ММА или боксёр. Да, это можно считать вызовом.

Иван против Магомеда — бой двух непрофессиональных боксёров. Если бы они встретились с человеком, который умеет бить, всё закончилось бы не очень. Считаю, что им не надо встречаться с такими людьми. Если они собирают публику — пусть дерутся. Кард был хороший, очень насыщенные бои, интересное шоу!» — сказал Тищенко.

«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым:

Какой же Мага крутой! Он творит историю в боксе — теперь избил Ивана Штыркова Какой же Мага крутой! Он творит историю в боксе — теперь избил Ивана Штыркова
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