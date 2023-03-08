Олимпийский чемпион Евгений Тищенко вызвал Магомеда Исмаилова на бой
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко бросил вызов на бой Магомеду Исмаилову. Тищенко заявил о желании провести поединок с Исмаиловым сразу после победы Магомеда в бою с Иваном Штырковым.
«Я хочу встретиться с победителем этого боя — Исмаилов против Штыркова, чтобы определить, кто сильнее — боец ММА или боксёр. Да, это можно считать вызовом.
Иван против Магомеда — бой двух непрофессиональных боксёров. Если бы они встретились с человеком, который умеет бить, всё закончилось бы не очень. Считаю, что им не надо встречаться с такими людьми. Если они собирают публику — пусть дерутся. Кард был хороший, очень насыщенные бои, интересное шоу!» — сказал Тищенко.
«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым:
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