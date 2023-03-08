Махачев встретился с голливудским актёром Марком Уолбергом. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со звёздным голливудским актёром Марком Уолбергом.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, во втором раунде победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев одолел австралийца Александра Волкановски. Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

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