Махачев встретился с голливудским актёром Марком Уолбергом. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со звёздным голливудским актёром Марком Уолбергом.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, во втором раунде победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
В последнем поединке, который состоялся 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев одолел австралийца Александра Волкановски. Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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