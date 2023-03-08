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Махачев остался на первом месте в рейтинге P4P по версии ESPN. Джонс — третий

Махачев остался на первом месте в рейтинге P4P по версии ESPN. Джонс — третий
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Издание ESPN представило рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Первую позицию в нём, как и ранее, делят россиянин Ислам Махачев и представитель Австралии Александр Волкановски. В топ-10 вернулся американец Джон Джонс, недавно одержавший победу в поединке с представителем Франции Сирилем Ганом. Сейчас в рейтинге ESPN он занимает третье место.

Рейтинг ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории:

1. Ислам Махачев.
1. Александр Волкановски.
3. Джон Джонс.
4. Камару Усман.
5. Исраэль Адесанья.
6. Чарльз Оливейра.
7. Леон Эдвардс.
8. Брэндон Морено.
8. Алджамейн Стерлинг.
10. Роберт Уиттакер.

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