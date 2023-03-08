«С моим самым большим фанатом». Шавкат Рахмонов показал фото с Даной Уайтом

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке вместе с Шавкатом присутствует президент UFC Дана Уайт.
«С моим самым большим фанатом», — подписал фото Рахмонов.
Фото: Из личного архива Шавката Рахмонова
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Рахмонов встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Шавката сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.
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