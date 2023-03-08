Звезда Bellator рассказал, почему бойцов ММА беспокоит уход Фрэнсиса Нганну

Звёздный боец Bellator Майкл Пейдж поделился мыслями об уходе из промоушена UFC франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну.
«Это разочаровывает. Такие вещи просто не должны происходить. Ты самый большой чемпион, даже лучший. ММА — это самый сложный вид спорта из всех боевых, а ты выступаешь в тяжёлом весе. Это дивизион, следить за боями в котором хотят все. Всем нравится смотреть, как сражаются два больших человека. И вот ты выигрываешь пояс и жалуешься на гонорары. Но всё это не должно выноситься на публику. Думаю, это разочарование для всех, не только для меня. Есть много вещей, которые нужно сделать лучше, и это касается не только UFC», — приводит слова Пейджа CBS Sports со ссылкой на Morning Kombat.
Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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