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Чейл Соннен назвал самый большой гонорар, который он заработал за карьеру

Чейл Соннен назвал самый большой гонорар, который он заработал за карьеру
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, что самый большой гонорар в карьере у него был за реванш с представителем Бразилии Андерсоном Силвой. Бой состоялся в 2012 году. Тогда Соннен, как и в первом поединке с Силвой, потерпел поражение.

«Самый большой гонорар в карьере – 8,8 миллиона долларов за одну ночь. Я забрал 8,8 миллиона за второй бой с Андерсоном Силвой. Это было в 2012 году, и, скажу вам, цифры больше, чем многие думают. Мне всегда было интересно, сколько получил Андерсон. Он должен был получить больше. Он должен был, должен был», — сказал Соннен на канале FLAGRANT в YouTube.

Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов смешанных единоборств:

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