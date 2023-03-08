Чейл Соннен назвал самый большой гонорар, который он заработал за карьеру
Поделиться
Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, что самый большой гонорар в карьере у него был за реванш с представителем Бразилии Андерсоном Силвой. Бой состоялся в 2012 году. Тогда Соннен, как и в первом поединке с Силвой, потерпел поражение.
«Самый большой гонорар в карьере – 8,8 миллиона долларов за одну ночь. Я забрал 8,8 миллиона за второй бой с Андерсоном Силвой. Это было в 2012 году, и, скажу вам, цифры больше, чем многие думают. Мне всегда было интересно, сколько получил Андерсон. Он должен был получить больше. Он должен был, должен был», — сказал Соннен на канале FLAGRANT в YouTube.
Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов смешанных единоборств:
Комментарии
- 8 марта 2023
-
14:32
-
14:13
-
13:29
-
12:50
-
12:26
-
11:52
-
11:45
-
11:04
-
09:57
-
09:51
-
09:13
-
08:00
-
00:36
- 7 марта 2023
-
23:43
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:19
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:16
-
20:51
Партнерский контент