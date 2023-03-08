«Я фильмы для взрослых давно не смотрю». Минеев — о бое Исмаилова и Штыркова

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о боксёрском поединке между соотечественниками Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, который состоялся 7 марта в Екатеринбурге. Победу решением большинства судей одержал Исмаилов.

«Я не смотрел бой. Когда мне смотреть? Так, успел созвониться с другом, с кем боксом начинали заниматься, кто знает бокс. Он мне сказал, что это был не бокс, а фильмы для взрослых. А я их давно не смотрю. Да и на это смотреть не собираюсь.

Слышал, как будто бы Мага победил, но какое это в данном случае имеет значение? Конкретно парней, Магу и Ваню, тут винить не в чем — дерутся, как могут, деньги зарабатывают. Резюмируя – к боксу это не имеет никакого отношения», — сказал Минеев на записи, размещённой в его соцсетях.

«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым: