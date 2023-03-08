Тимофей Цзю — перед боем с Харрисоном: сейчас я могу переехать кого угодно

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, рассказал, что в преддверии поединка в американцем Тони Харрисоном чувствует себя очень уверенно.

«Когда я был маленький, отец был сержантом в армии. Помню, как он подходил к жизни. Так вот я повторяю его путь. Самое забавное, что раунд за раундом я чувствую, что не устаю: дыхание остаётся ровным, и всё проходит гладко. Сейчас я чувствую, что мог бы переехать кого угодно. Особенно здорово что такие ощущения у меня в преддверии такого большого боя», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Бой Цзю и Харрисона состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия).

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: