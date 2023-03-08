«Давай поговорим сейчас». Ян встретился с Двалишвили перед боем

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав видео со встречи с будущим соперником, россиянином Петром Яном. Их бой состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
В записи над видео говорится, что Мераб подошёл к Петру, произнеся следующие слова: «Давай поговорим сейчас».
Напомним, ранее Двалишвили жёстко высказывался в адрес Яна. Позже заявления о конфликте делали оба спортсмена.
В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых он одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.
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