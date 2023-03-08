В команде Усика предложили Фьюри новое распределение гонорара – британец ответил

Команда чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), выступила с очередным предложением в переговорах о бое с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщил журналист Майкл Бенсон.

«Промоутер Александра Усика Алекс Красюк сообщил, что они сделали предложение Тайсону Фьюри – победитель забирает 60% от гонорара. Фьюри отказался. Переговоры продолжаются. Красюк сказал: «Мы хотим этого боя. Если Фьюри этого не захочет, то мы его не заставим», – написал Бенсон в социальных сетях.

Ранее в интервью Фьюри высказался о потенциальном поединке американца Деонтея Уайлдера и звезды MMA Фрэнсиса Нганну.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри