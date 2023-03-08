Харрисон: Цзю – крепкий орешек. Но его навыки абсолютно хуже моих
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Тони Харрисон объяснил, почему австралиец Тим Цзю столкнётся с трудностями в их бою.
«Вам не нужно быть лучшим, чтобы побеждать в боях, если говорить о навыках. Порой вам требуются другие качества. Тим – крепкий парень. Маленький крепкий орешек. Это передалось ему от отца. И ему не нужно быть техничней всех.
Его навыки абсолютно хуже моих. Но есть ли у него иные сильные качества? За счёт жёсткости и темпа он побеждает, но достаточно ли этого? Нет. Вы должны обладать всем. Как только вы добираетесь до чемпионских боёв, вы должны иметь больше, чем просто стойкость», – приводит слова Харрисона издание FOX Sports Australia.
Новость по теме«Тим не настолько хорош». Американский чемпион объяснил, почему Цзю проиграет Харрисону
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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