О’Мэлли: Нганну совершил крупнейшую ошибку в жизни, уйдя из UFC
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Звёздный американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался об уходе из организации бывшего чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунца Фрэнсиса Нганну.
«Что касается Фрэнсиса, то я начал говорить об этом с самого начала, ещё с тех пор, как он начал писать всякую чушь в социальных сетях – это будет крупнейшая ошибка в его жизни.
Тайсон Фьюри больше не интересуется Фрэнсисом Нганну. Он был заинтересован в нём, когда тот был чемпионом UFC. Он был самым крутым засранцем в мире. Теперь его нет в UFC. Кто такой Фрэнсис? Он не дрался уже два года. Бой с Фьюри уже не столь интересен», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.
Ранее в интервью Тайсон Фьюри высказался о потенциальном бое Нганну и Деонтея Уайлдера.
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