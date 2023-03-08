О’Мэлли: Нганну совершил крупнейшую ошибку в жизни, уйдя из UFC

Звёздный американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался об уходе из организации бывшего чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Что касается Фрэнсиса, то я начал говорить об этом с самого начала, ещё с тех пор, как он начал писать всякую чушь в социальных сетях – это будет крупнейшая ошибка в его жизни.

Тайсон Фьюри больше не интересуется Фрэнсисом Нганну. Он был заинтересован в нём, когда тот был чемпионом UFC. Он был самым крутым засранцем в мире. Теперь его нет в UFC. Кто такой Фрэнсис? Он не дрался уже два года. Бой с Фьюри уже не столь интересен», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

Ранее в интервью Тайсон Фьюри высказался о потенциальном бое Нганну и Деонтея Уайлдера.