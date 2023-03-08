Бывший чемпион мира по боксу приговорён к двум годам и четырём месяцам тюрьмы

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, немецкий ветеран Феликс Штурм приговорён к двум годам и четырём месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и нарушение антидопингового законодательства, сообщает издание iFL TV.

С уклонением от налогов Штурм столкнулся в 2019 году. Что же касается ситуации с допингом, то немец был осужден за проваленный тест после второго поединка с россиянином Фёдором Чудиновым, состоявшегося в феврале 2016 года.

Напомним, Штурм победил раздельным судейским решением (115-113, 115-113, 114-114) и завоевал титул WBA Super во втором среднем весе, нанеся Чудинову первое поражение в карьере.

Феликсу Штурму 44 года. Боец трижды становился чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) и дважды – во втором среднем (до 76,2 кг).