«Воскресенье посвящаю молитвам и чтению книг». Усик описал свою тренировочную неделю

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а ныне объединённый чемпион в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал, как проходит неделя в его тренировочном лагере.

«Первая тренировка начинается в пять утра, и это преимущественно упражнения на выносливость. Вторая тренировка – в 12 часов. Если она проходит в бассейне, то я проплываю не менее двух километров.

Основная тренировка – в 18 часов. Понедельник, среда и пятница – спарринги, в субботу кросс от 10 до 20 километров. Воскресенье отведено мне, и его я посвящаю его церкви, чтению книг, изучению английского и написанию стихов», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Overlap.

Новость по теме В команде Усика предложили Фьюри новое распределение гонорара – британец ответил

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам