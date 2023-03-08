«Пляши под дудку или уходи». Отец Фьюри поставил команде Усика ультиматум

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, жёстко высказался о разделении гонорара в поединке с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.
«Тайсон подерётся с любым в мире. Но заплатите ему столько, сколько он стоит. Я не считаю, что Усик стоит того, чтобы отдать ему половину. Потому что он не продаст арену O2 без Тайсона Фьюри. Тайсон собрал 94 тысячи. И он заслуживает быть стороной «А» и заслуживает большей части.
Это принципиальный момент. Тайсон не заработал, когда был претендентом. Но сейчас он чемпион WBC и лучший супертяжеловес на планете. Пляши под его дудку или уходи», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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