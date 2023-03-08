Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри назвал главную причину, удерживающую его в боксе

Тайсон Фьюри назвал главную причину, удерживающую его в боксе
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал главную причину, удерживающую его в профессиональном боксе.

«Больше денег. Вот в чём я заинтересован. В том, чтобы делать деньги. Получил деньги, сделал своё дело и уехал на «Роллс-Ройсе». Мне хочется брать семью в хорошие места, есть в хороших ресторанах. Нет мотивации больше.

Да, я могу делать это и сейчас, но я зарабатываю, пока у меня получается. Заготавливай сено, пока светит солнце. Вот в чём суть», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Деонтеем Уайлдером в трёх боях.

Новость по теме
«Это имеет значение». Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Уайлдером в трёх боях

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023