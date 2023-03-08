Тайсон Фьюри назвал главную причину, удерживающую его в боксе
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал главную причину, удерживающую его в профессиональном боксе.
«Больше денег. Вот в чём я заинтересован. В том, чтобы делать деньги. Получил деньги, сделал своё дело и уехал на «Роллс-Ройсе». Мне хочется брать семью в хорошие места, есть в хороших ресторанах. Нет мотивации больше.
Да, я могу делать это и сейчас, но я зарабатываю, пока у меня получается. Заготавливай сено, пока светит солнце. Вот в чём суть», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Деонтеем Уайлдером в трёх боях.
Новость по теме«Это имеет значение». Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Уайлдером в трёх боях
Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса
Комментарии
- 8 марта 2023
-
22:59
-
22:49
-
21:58
-
21:12
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
20:00
-
19:49
-
19:08
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
16:59
-
16:07
-
15:37
-
15:19
-
14:32
-
14:13
-
13:29
-
12:50
-
12:26
-
11:52
-
11:45
-
11:04
-
09:57
-
09:51
-
09:13
-
08:00
-
00:36
- 7 марта 2023
-
23:43
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
Партнерский контент