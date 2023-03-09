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«Отсутствие тейкдаунов не перестаёт делать тебя борцом». Томпсон подшутил над Рахмоновым

«Отсутствие тейкдаунов не перестаёт делать тебя борцом». Томпсон подшутил над Рахмоновым
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов, одержавший досрочную победу над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285, обратился в социальных сетях к бывшему претенденту на титул Стивену Томпсону.

Рахмонов припомнил Томпсону старое высказывание, в котором последний попросил руководство промоушена не сводить его с борцами.

«И кто теперь борец, Стивен Томпсон?» – написал Рахмонов.

«При всём уважении, отсутствие успешных тейкдаунов при четырёх попытках не перестаёт делать тебя борцом. Поздравлю с победой! И давай не забывать, что ты победил удушающим приёмом», – ответил Томпсон.

Ранее глава UFC высказался о потенциальном бое Рахмонова и экс-претенедента на титул Колби Ковингтона.

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