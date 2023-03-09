«Отсутствие тейкдаунов не перестаёт делать тебя борцом». Томпсон подшутил над Рахмоновым

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов, одержавший досрочную победу над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285, обратился в социальных сетях к бывшему претенденту на титул Стивену Томпсону.

Рахмонов припомнил Томпсону старое высказывание, в котором последний попросил руководство промоушена не сводить его с борцами.

«И кто теперь борец, Стивен Томпсон?» – написал Рахмонов.

«При всём уважении, отсутствие успешных тейкдаунов при четырёх попытках не перестаёт делать тебя борцом. Поздравлю с победой! И давай не забывать, что ты победил удушающим приёмом», – ответил Томпсон.

Ранее глава UFC высказался о потенциальном бое Рахмонова и экс-претенедента на титул Колби Ковингтона.