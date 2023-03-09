Кормье объяснил, почему Миочич даст Джонсу более тяжёлый бой, чем Ган

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье высказался об ожидаемом поединке бывших соперников, соотечественников Джона Джонса и Стипе Миочича, который, как ожидается, состоится в июле.
«Я считаю, что этот поединок получится намного труднее для Джонса. Я сказал об этом сразу же после его поединка с Ганом. Но действительность заключается в том, что Миочичу нужно просто продержаться три минуты, чтобы дать более тяжёлый бой.
Я верю, что опыт Стипе в чемпионских боях сделает своё дело. Как и его навыки. Его опыт борьбы в студенческой американской лиге поможет ему в бою. Стипе может боксировать, может бороться, а также у него есть опыт», – сказал Кормье в эфире ESPN.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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