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Пётр Ян: Двалишвили как пёс цепляется и держит соперника, больше ничего не делает

Пётр Ян: Двалишвили как пёс цепляется и держит соперника, больше ничего не делает
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о своём будущем сопернике Мерабе Двалишвили.

«Мераб привлекает к противостоянию политику? Думаю, что ему больше нечем привлекать внимание. Его бои абсолютно не зрелищные. Он как пёс цепляется и держит соперника, больше ничего не делает. Из-за этого пытается как-то привлечь к себе внимание. А так, он не интересен. В нашем весе не было другого свободного бойца, а я просто не хотел ждать, не захотел быть без дела. И коли Мераб был свободен, я решил, что самое время его победить", — сказал Пётр Ян на пресс-конференции.

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

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