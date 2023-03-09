Пётр Ян: хочется победить Двалишвили досрочно и уверенно

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о предстоящем поединке с Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, они уже знают, как ко мне готовиться. Я тоже понимаю, что будет делать Мераб.

Всегда хочется закончить бой досрочно, не оставлять решение за судьями. А так, задача — победить. И хочется сделать это досрочно и уверенно", — сказал Пётр Ян на пресс-конференции.

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем