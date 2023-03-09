Пётр Ян прокомментировал видео, на котором Мераб приставал к нему в отеле

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал появление в социальных сетях видео, на котором его будущий соперник Мераб Двалишвили приставал к нему в отеле.
«Мы выезжали из отеля на тренировку. Он подошёл с оператором и камерой и говорит: „Давай сделаем интервью с Shmo (популярный блогер-скандалист — Прим. “Чемпионата»). Я же говорю, ему нужно внимание, ему нужно себя продвигать. Он не интересен, мне тоже не интересно делать с ним какое-то шоу, продвигать его. Он постоянно сам себя навязывает, это никогда не было приятно и красиво. Без камеры говорит одно, на камеру ведёт себя совершенно по-другому. Когда камеры с ним нет, он вообще молчит", — сказал Пётр Ян на пресс-конференции.
Бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.
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