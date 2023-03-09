«У UFC не было для меня боёв». Волков объяснил, почему не выступал с июня 2022 года

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков объяснил, почему он на протяжении долгого времени не проводил поединки.

«Я хотел вернуться в октагон быстрее, но у UFC, видимо, не было для меня боёв. Я прилетел сразу, как только мне предложили бой. Я, в принципе, готов биться чаще, были бы вызовы. Я не переживал об этом времени простоя. Я хорошо отдохнул, у меня было больше времени для тренировок, для того, чтобы поработать над какими-то своими слабыми сторонами. Я провёл это время с пользой, немного отдохнул психологически от поединков. Я в последнее время достаточно часто выступал, с хорошими оппонентами. Я не чувствую себя расстроенным. Для меня это время пролетело быстро. Ощущения, будто я дрался несколько месяцев назад. При этом, я соскучился, я свежий и готов к новым боям. Я поработал над такими вещами, поработать над которыми раньше не было времени», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск Волков проведёт бой с представителем Молдавии Александром Романовым. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка.