«Осталось проявить это в бою». Волков рассказал о тренировках во время простоя в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о своей подготовке к следующему подеинку, в котором он будет противостоять представителю Молдавии Александру Романову.

«В последнее время я очень много работал над силовыми кондициями, таскал много железа. Когда нет выступлений, можно поработать над своими мышцами. В том числе, я много работал над борьбой. Когда готовишься непосредственно к бою, план у тебя смешанный. А сейчас у меня была возможность сосредоточиться только на борьбе. Я несколько раз в неделю занимался этим, удалось поработать над вещами, которые давно хотелось подтянуть. Осталось только проявить это в бою», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск Волков проведёт бой с представителем Молдавии Александром Романовым. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.