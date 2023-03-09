«Осталось проявить это в бою». Волков рассказал о тренировках во время простоя в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о своей подготовке к следующему подеинку, в котором он будет противостоять представителю Молдавии Александру Романову.
«В последнее время я очень много работал над силовыми кондициями, таскал много железа. Когда нет выступлений, можно поработать над своими мышцами. В том числе, я много работал над борьбой. Когда готовишься непосредственно к бою, план у тебя смешанный. А сейчас у меня была возможность сосредоточиться только на борьбе. Я несколько раз в неделю занимался этим, удалось поработать над вещами, которые давно хотелось подтянуть. Осталось только проявить это в бою», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск Волков проведёт бой с представителем Молдавии Александром Романовым. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.
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