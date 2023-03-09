Александр Волков поделился впечатлениями от поединка Джонс — Ган

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о титульном поединке лиги в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
«Это был очень классный бой. Джон Джонс очень классно использовал ошибки Сирила Гана. Интересно было посмотреть бой, посмотреть на Джонса в тяжёлом весе. Но мы многих вещей ещё от Джонса не увидели. Увидели, что он умеет доминировать, умеет забирать центр, умеет контролировать себя даже с таким оппонентом. Он подловил Сирила на первой же ошибке. Любопытно посмотреть, как Джон будет чувствовать себя более дальней дистанции, с оппонентами, которые будут лучше сопротивляться борьбе. В целом, поединок произвёл на меня большое впечатление, думал, что он продлится дольше. Джонс уже освежил наш дивизион, о нём все говорят. Это хорошо», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.
Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Его следующим соперником будет бывший чемпион промоушена Стипе Миочич, которого Джонс вызвал на поединок. На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Гана 11 побед и два поражения в ММА.
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