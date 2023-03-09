Романов: вас удивит та работа, которую я проделал перед боем с Волковым

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов высказался о возможном исходе своего следующего боя, в котором его соперником станет представитель России Александр Волков.

«Почему-то все недооценивают мою ударку. Александр очень сильный и крепкий боец, он крутой ударник. Я же базовый борец и абсолютно весь мир будет ожидать, что постараюсь его перевести и финишировать уже на канвасе. Но вас очень удивит та работа, которую я проделал со своей командой при подготовке к этому бою. Я думаю, что кардинально изменился. Если мне придётся рубиться в стойке, я готов и к этому. Все три раунда, без проблем. Но я думаю, что этот бой на сто процентов закончится досрочно», — сказал Александр Романов на пресс-конференции.

Напомним, бой Волкова с Романовым состоится в ночь с 11 на 12 марта мск. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.