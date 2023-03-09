Романов: Волков — конкретный пример настоящего русского мужика

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов высказался о своём предстоящем поединке, в котором он встретится с россиянином Александром Волковым.
«Я никогда не выбирал себе оппонентов, я готов драться абсолютно с любым бойцом. Не важно, ударный у него бэкграунд или борцовский. Я здесь для того, чтобы стать лучше. А если я хочу стать лучше, я должен быть лучших. Единственный урок, который я извлёк из прошедшего поединка, что не стоит оставлять судьбу поединка на решение судей. Я чётко осознаю, выходя в октагон, что если я хочу выиграть этот поединок, я должен сделать это досрочно.
Я всегда внимательно следил за Александром, как и за всеми другими бойцами, выходцами из СНГ. Что хочу сказать, он меня всегда впечатлял, был достойным представителем своего рода. Он всегда уважительно относился к соперникам. Такой конкретный пример настоящего русского мужика", — сказал Александр Романов на пресс-конференции.
Напомним, бой Волкова с Романовым состоится в ночь с 11 на 12 марта мск. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.
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