Саид Нурмагомедов дал прогноз на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Петра Яна и грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Думаю. это будет равный бой. Если говорить о каком-то преимуществе, то небольшое за Яном. Он дрался в пяти раундовых поединках. а Мераб — нет. На три раунда функционалка у него хорошая, но хватит ли её на пять, я не знаю. Ян не один раз дрался пять раундов и хорошо себя чувствовал, хорошо дышал», — сказал Саид нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Саид Нурманомедов проведёт поединок с американцем Джонатаном Мартинесом на том же турнире.