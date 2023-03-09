Усман Нурмагомедов: Бенсон Хендерсон — большая фигура в MMA, он легенда

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался в преддверии боя с Бенсоном Хендерсоном.

«Отличный тренировочный лагерь прошли, чувствую себя очень хорошо. Настрой тоже в порядке. Так что мы готовы. Я не планирую ничего на будущее в плане продвижения по сетке Гран-при, я фокусируюсь на каждом последующем сопернике.

Что касается первого соперника, то Бенсон – большая фигура в ММА, он легенда. И победа над таким соперником — отличный опыт и большая история для меня. Тот факт, что Хендерсон был чемпионом UFC, это хорошо. Хорошо для моего резюме победить такого соперника. У меня вообще нет каких-то предпочтений, с кем драться. В этом Гран-при все соперники хотят встретиться со мной», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.