Усман Нурмагомедов: Бенсон Хендерсон — большая фигура в MMA, он легенда

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался в преддверии боя с Бенсоном Хендерсоном.
«Отличный тренировочный лагерь прошли, чувствую себя очень хорошо. Настрой тоже в порядке. Так что мы готовы. Я не планирую ничего на будущее в плане продвижения по сетке Гран-при, я фокусируюсь на каждом последующем сопернике.
Что касается первого соперника, то Бенсон – большая фигура в ММА, он легенда. И победа над таким соперником — отличный опыт и большая история для меня. Тот факт, что Хендерсон был чемпионом UFC, это хорошо. Хорошо для моего резюме победить такого соперника. У меня вообще нет каких-то предпочтений, с кем драться. В этом Гран-при все соперники хотят встретиться со мной», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.
- 9 марта 2023
-
09:11
-
08:51
-
08:49
-
08:41
-
08:31
-
08:30
-
02:52
-
02:38
-
02:30
-
02:22
-
02:16
-
02:10
-
02:08
-
02:05
-
01:57
-
01:54
-
01:51
-
01:49
-
00:59
-
00:30
- 8 марта 2023
-
22:59
-
22:49
-
21:58
-
21:12
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
20:00
-
19:49
-
19:08
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
16:59
-
16:07