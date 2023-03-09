Усман Нурмагомедов: недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов ответил, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя. Бенсон Хендерсон проиграл в трёх из пяти последних своих боёв.

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, но у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.

10 марта чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится в 1/4 финала Гран-при с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).