Усман Нурмагомедов: мне не важен сам Гран-при, мне важно выигрывать каждый свой бой

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался о важности победы в Гран-при Bellator.
«Мне не важен сам Гран-при, мне важно выигрывать каждый свой бой. Я не люблю проигрывать. Ни в этом спорте, ни в чём-либо другом. Поэтому я здесь. Я люблю соревноваться, люблю конкурировать. Победа в этом Гран-при будет лишь плюсом в моём резюме», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.
Ранее бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг).
1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия.
2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия.
3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан.
4. Бенсон Хендерсон (30-11), США.
5. Александр Шаблий (22-3), Россия.
6. Сидни Аутло (13-5), США.
7. Эй-Джей Макки (20-1), США.
8. Мансур Барнауи (20-4), Франция.
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