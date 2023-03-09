Усман Нурмагомедов: мне не важен сам Гран-при, мне важно выигрывать каждый свой бой

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался о важности победы в Гран-при Bellator.

«Мне не важен сам Гран-при, мне важно выигрывать каждый свой бой. Я не люблю проигрывать. Ни в этом спорте, ни в чём-либо другом. Поэтому я здесь. Я люблю соревноваться, люблю конкурировать. Победа в этом Гран-при будет лишь плюсом в моём резюме», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.

Ранее бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг).

1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия.

2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия.

3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан.

4. Бенсон Хендерсон (30-11), США.

5. Александр Шаблий (22-3), Россия.

6. Сидни Аутло (13-5), США.

7. Эй-Джей Макки (20-1), США.

8. Мансур Барнауи (20-4), Франция.