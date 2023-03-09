Усман Нурмагомедов: Махачев проиграл Волкановски максимум последнюю минуту

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нумагомедов поделился впечатлениями от титульного боя между его соотечественником Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Из 25 минут боя Ислам проиграл максимум последнюю минуту, когда он пропустил этот удар и последнюю минуту лежал на спине. Это всё. В остальном я не видел никакой доминации или ещё чего-то со стороны Волкановски. Я смотрел этот бой как профессионал. Я учитывал не только результативные действия Ислама. Для меня Ислам выиграл, конечно, тут нет никаких споров», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе прошёл на турнире UFC 284, который состоялся в Австралии 12 февраля. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.